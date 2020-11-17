Скончался известный режиссёр Роман Виктюк

В Москве на 85 году жизни скончался Роман Виктюк. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что режиссёр заразился коронавирусной инфекцией нового типа. 27 октября 2020 года он был госпитализирован. Лечение оказалось безуспешным.

На официальной странице Театра Романа Виктюка сегодня появился некролог.

«Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы. Потому что он наше всё. Роман Виктюк – не просто режиссер-легенда, который внес неоценимый вклад в Искусство, одна из важнейших фигур российской и мировой театральной жизни. Невозможно подобрать слова, чтобы описать степень и глубину нашей потери. Невозможно оценить то, что он дал каждому из нас. Невозможно осознать настигшее каждого из нас – его артистов, учеников, коллег, зрителей, почитателей – горе. Все мы его дети. Которым придется учиться снова работать, дышать, жить. Ради него, ради его театра, который был его самым любимым и важным детищем, ради нас самих. Нам еще долго придется привыкать к слову «был».

Сегодня спектакль «Танго» состоится. В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще...», – говорилось в сообщении.

Место и время прощания с Виктюком будет объявлено позже. «Известия» предположили, что Виктюка похоронят на родине – во Львове.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. В 1956 году он закончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театрах Львова, Киева, Калинина, Вильнюса. В Русском драматическом театре Литовской ССР был ведущим режиссером в 1970-1974 годах. 1975 году Виктюк начал ставить спектакли в московских театрах. В 1991 году основал Театр своего имени.

Всего на счету режиссера более 200 спектаклей.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.11.20

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