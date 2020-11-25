В Рунете запустили голосование за лучший фильм, хит и шоу года

Стартовало голосование за лучший отечественный контент 2020 года. В число номинантов попали популярные проекты, созданные российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в этом году. Голосование пройдет в специальном приложении «Самый ОК!» в «Одноклассниках». Пользователи могут проголосовать за лучших в шести номинациях: хит года, фильм года, сериал года, шоу года, трансляция года, блог года. Среди претендентов на народную премию – Zivert, Клава Кока, Niletto, «Доктор Лиза», «Лед 2», «Зулейха открывает глаза», «Чики», «Решала», концерт в рамках проекта «Домашние сезоны» Дениса Мацуева из Московской филармонии и др. Номинантов выбирали, проанализировав, о ком и чем чаще всего говорили в «Одноклассниках», кого чаще слушали и смотрели.

«Пользователи социальной сети могут отдать голос за любимые фильмы, песни и шоу с 25 ноября до 9 декабря. Голосование пройдет в специальном приложении «Самый ОК!». Отдать свой голос можно не более одного раза в сутки. После того, как пользователь проголосует за лучший контент, он получит специальный бейдж на фотографию профиля с логотипом премии», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 25.11.20

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