Умер британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Скончался британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в классической трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны» (1977-1983). Ему было 85 лет. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Смерть актера подтвердил его агент Томас Боуингтон. По его словам, Дэвид Проуз ушел из жизни в результате непродолжительной болезни. «Да прибудет с ним сила всегда», – сказал Боуингтон, комментируя сообщения о кончине актера. «Хотя он известен тем, что играл многих злодеев – для меня и всех, кто знал Дэйва и работал с ним, он был героем в нашей жизни», – отметил агент артиста. Он назвал смерть актера «поистине и глубоко душераздирающей потерей для нас и миллионов поклонников по всему миру».

Стоит отметить, что Проуз только изобразил Дарта Вейдера, а озвучил персонаж американский актер Джеймс Эрл Джонс, позднее получивший «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Другого актера пригласили на озвучку из-за сильного западного акцента Проуза. За непривычный акцент покойная партнерша актера по фильму «Звездные войны» Кэрри Фишер прозвала его Дартом Фармером.

Проуз сыграл в более чем 50 фильмах, но известность получил благодаря роли Дарта Вейдера.

Как признавался артист, единственная роль, которой Проуз гордился больше всего, была роль в роликах по безопасности дорожного движения Green Cross Code. Актер охарактеризовал ее как «лучшую работу, которую он когда-либо выполнял».

Лондон, Наталья Петрова

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