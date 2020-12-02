Коты Эрмитажа получили наследство из Франции

Гражданин Франции оставил наследство котам Эрмитажа. Об этом рассказал директор музея Михаил Пиотровский в ходе онлайн-встречи с посетителями.

«О котах мы не перестаем заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи Интернета. У котов есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам», – цитирует Пиотровского «Фонтанка».

Помощник директора Эрмитажа Мария Халтунен уточнила, что сейчас идет оформление наследства. Представители музея ведут переписку с юристами. «Человек скончался и поделил то, что он оставил, между своими близкими, французской организацией по защите экологии, а третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, оставил котам Эрмитажа», – отметила Халтунен.

Мотивы завещателя остались неизвестными, в Эрмитаже предполагают, что жертвователем был «обычный скромный человек». «Это очень трогательно», – добавил Пиотровский.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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