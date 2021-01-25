Детям запретили смотреть старые мультфильмы Disney

Стриминговый сервис Disney+ заблокировал для просмотра детьми несколько известных мультфильмов. В анимационных картинах нашли отсылки к расизму и дискриминации. Об этом сообщает Daily Mail.

Под запрет попали «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы». Эксперты посчитали, что в мультиках, транслируются вредные стереотипы. В частности, в картине «Питер Пэн» индейцев называют краснокожими, в «Дамбо» белые актеры гримируются под темнокожих, а в «Котах-аристократах» есть персонаж, чью внешность можно расценить как карикатуру на жителей Азии.

Примечательно, что доступ к мультфильмам был закрыт лишь на детских аккаунтах. Совершеннолетних пользователей сервис предупредит о содержании неуместных материалов.

Ранее Disney+ сообщал, что собирается пометить картины, в которых есть оскорбительные стереотипы, однако о блокировке сервис не предупреждал.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 25.01.21

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