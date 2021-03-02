Анджелина Джоли продала картину Черчилля за рекордную сумму

На аукционе Christie's в Лондоне ушла с молотка картина кисти Уинстона Черчилля. До этого момента полотно принадлежало семье актрисы Анджелины Джоли, передает CNN.

Пейзаж «Минарет мечети Кутубия» был написан Черчиллем в 1943 году, это единственная картина, которую британский лидер создал во время Второй мировой войны. Произведение искусства продали за рекордные для этого художника 8,282 млн фунтов (11,5 млн долларов).

«Минарет мечети Кутубия» Черчилль написал после встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции в январе 1943 года в Касабланке. Черчилль уговорил Франклина Рузвельта встретиться в Марракеше, после отъезда американского президента и был создан пейзаж.

Автор подарил картину Рузвельту, затем сын президента США продал полотно кинематографисту, больше 50 лет пейзаж хранился в доме в Новом Орлеане. В 2011 году картину купил Брэд Питт и подарил своей возлюбленной Анджелине Джоли.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 01.03.21

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