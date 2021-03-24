В Дубае продали самую большую в мире картину

В Дубае на аукционе продали самую большую в мире картину на холсте The Journey of Humanity («Путешествие человечества»). Полотно, написанное британским художником Сашей Джафри, ушло за 62 млн.

Как сообщает местная газета Khaleej Times, автор потратил семь месяцев на картину площадью два футбольных поля. Он писал свою работу в дубайском отеле Atlantis.

Джафри хотел разделить полотно на 70 частей и продать на разных аукционах за 30 млн долларов. Вырученные день автор намеревается направить на благотворительные проекты ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие, занимающиеся помощью детям.

«Мы надеемся спасти жизни 200 миллионов детей и дать им шанс изменить мир... Мы хотим, чтобы у каждого ребенка была возможность получать образование через интернет. Наша цель – сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах», – сказал художник.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 23.03.21

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