На памятнике «Родина-мать» заделывают трещины, появившиеся после зимы

Постамент памятника «Родина-мать» в Волгограде вновь ремонтируют после реставрации, которая обошлась в 700 млн рублей. В Министерстве культуры заявили, что серьезных дефектов на монументе не обнаружено.

«Минкультуры России ежеквартально проводит мониторинг состояния монумента («Родина-мать зовет!") после проведения реставрационных работ. Отмечу, что после зимнего периода, с учетом воздействия агрессивной среды и перепадов температур, на каждом памятнике образуются незначительные трещины и подтеки, которые устраняются в ходе текущего содержания памятника», – сообщил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Пятна и трещины на монументе стали заметны этой весной. Впрочем, серьезных дефектов конструктивных элементов выявлено не было. Обрывалин подчеркнул, что работы по реставрации были проведены в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией, в том числе в части применяемых материалов и технологий.

«Вся страна переживает за этот памятник. Это святыня, жемчужина нашей страны. Минкультуры России уделяет ему особое внимание», – отметил замминистра.

Реставрацию скульптуры «Родина-мать» завершили в марте 2020 года к празднованию 75-летия Великой Победы. Это были первые масштабные ремонтные работы с момента создания монумента в 1967 году. В 2022-2023 годах будет проведена реставрация еще девяти объектов культурного наследия на Мамаевом кургане.

Волгоград, Зоя Осколкова

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