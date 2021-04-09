Под Луксором нашли руины «Золотого города»

У египетского города Луксор исследователи нашли руины старинного «Золотого города». Анализ показывает, что поселение существовало 2600 назад. У находки есть все шансы стать сенсационным археологическим открытием века, The Washington Post.

«Открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона (1922 года – ред.)», – пояснила профессор египтологии американского Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан.

Ученые предполагают, что найденный город когда-то назывался Атен и был основан фараоном Аменхотепом III, который правил Древним Египтом в XIV веке до нашей эры. Свидетельством этому называют печати фараона на глиняном кирпиче, из которого построены местные дома. Атен считается крупнейшим административным и промышленным поселением на западном берегу Луксора того времени.

Археологи убеждены, что новое открытие позволит «заглянуть в жизни древних египтян» во времена расцвета Древнего Египта. Ведь в городе сохранились стены домов и целые комнаты, заполненные предметами повседневного обихода. Уже удалось определить мастерскую, пекарню с печами и глиняной посудой для хранения пищи, административный и жилой район.

Луксор, Елена Васильева

Луксор. Другие новости 08.04.21

Орлов – об «удручающем» состоянии ЦПКиО: «Стыдно!». / Без ремонта гидротехнических сооружений Краснознаменную группу на Плотинку не вернут. / «Руки опускаются»: В Кургане вандалы разгромили новую площадку в ЦПКиО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»