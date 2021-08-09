Культурные учреждения Франции готовятся принять у себя афганских художников и артистов

Около тридцати учреждений культуры собираются принять во Франции афганских художников и артистов, которым угрожает стремительное наступление талибов (организация запрещена в России). Инициатором проекта выступил мэр Лилля Мартин Обри, – сообщает AFP.

В свою очередь директор фестиваля Latitude Contemporaines в Лилле Мария Кармела Мини рассказала AFP, что «уже составлены и переданы властям Франции списки из 70 афганских деятелей культуры, находящихся в наибольшей опасности, в частности женщин, которые занимаются театром».

Г-жа Мини собрала инициативную группу из представителей около тридцати культурных учреждений Франции, включая национальные театральные центры, чтобы представлять интересы афганских художников и артистов. В первую очередь это касается помощи в получении виз, а также с целью организации их профессиональной и личной поддержки.

По словам Кармелы Мини, изначально, на встрече в Париже, представители министерств иностранных дел и культуры дали свое согласие на ускоренную процедуру оформления виз, а затем посоветовали следовать «процедуре классического Шенгенского соглашения».

Столкнувшись с «чрезвычайной ситуацией», мэр Лилля социалист Мартин Обри рассказал AFP, что уже обратился в министерства иностранных дел и культуры Франции с просьбой ускорить решение проблемы с визами для культурной интеллигенции из Афганистана.

«Город Лилль и Фонд Лилля уже обратились с призывом о пожертвованиях к гражданам. Собранные средства помогут покрыть расходы на обустройство и повседневную жизнь беженцев», – говорится в пресс-релизе, распространенном мэрией Лилля в понедельник 9 августа.

Париж, Иван Бабурин

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