Легендарная ABBA представит новые песни после перерыва в почти 40 лет

После почти 40-летнего перерыва шведская музыкальная группа ABBA представит новые песни на шоу с голограммами, – сообщают РИА Новости со ссылкой на издание The Sun.

Ветераны диско развили давно невиданную активность – группа запустила новый сайт ABBA Voyage, где ее поклонники могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей. В Twitter-аккаунте ABBA Voyage также размещено сообщение с изображением четырех светящихся планет на черном фоне и указанием даты: 02.09.21.

«ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно», – сообщил источник британскому таблоиду, передает РИА «Новости».

The Sun отмечает, что помимо новых песен ожидается шоу с голограммами. Это планировалось еще в 2019 году, однако реализации помешала пандемия коронавируса. По данным шведских СМИ, речь идет о пяти новых песнях.

ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.

Стокгольм, Иван Бабурин

Стокгольм. Другие новости 26.08.21

Шумков посмотрел, как создают его любимый проект в Чумляке. / Маршрутом императора: в Челябинске появилась возможность повторить путешествие Александра I по Уралу (ФОТО). / «Глобально индустрия умерла»: организаторы массовых культурных мероприятий решили обратиться к Путину с просьбой спасти от краха. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»