Обладателями «Пушкинской карты» стали уже более миллиона молодых людей в России

В течение первых трех дней работы программы «Пушкинская карта» в приложении «Госуслуги.Культура» оформили себе виртуальную карту более1 млн. человек, – сообщил КоммерсантЪ со ссылкой на Министерство культуры РФ.

Следует отметить, что билеты на культурные мероприятия уже реализуются на портале «Культура.ру», в приложении «Госуслуги.Культура» и через платформы билетных операторов (их подключают к платформе Минкультуры и банки-партнеры).

Однако трансакции вчера пришлось приостановить, так как были зафиксированы факты продажи билетов на концерты, не входящие в список мероприятий программы.

«Поскольку эти мероприятия не входят в список событий, на которые можно приобрести билеты по «Пушкинской карте», трансакции не будут завершены, билеты будут аннулированы. Билетные операторы, допустившие нарушения при оформлении трансакций, были заблокированы, их участие в программе было оперативно приостановлено»– сообщили в Минкультуры. О каких операторах идет речь, министерстве не рассказали, .

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 03.09.21

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