Эрмитаж продал копию Мадонны Да Винчи за 150 000 долларов

Эрмитаж продал на NFT-аукционе за $150 тысяч цифровую копию картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», сообщает RTVI со ссылкой на Rusbase.

Также Эрмитаж продал цифровые копии картин «Куст сирени» Винсента Ван Гога за $75 тысяч, «Юдифь» Джорджоне за $65 тысяч, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне за $74 тысячи, а также «Композиция VI» Василия Кандинского за $80 тысяч,.

Все копии были подписаны директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Всего за счет аукциона Эрмитаж выручил 444,5 тысячи BUSD – стейблокинов, привязанных к доллару США.

NFT (Non-Fungible Token) представляет собой невзаимозаменяемый токен, уникальный цифровой актив, который создан на блокчейне. Блокчейн обеспечивает его существование в неизменном виде, подтверждает подлинность и хранит историю передачи от одного владельца к другому.

В рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» музей выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Все токенизированые цифровые произведения создали в двух экземплярах: один представили на маркетплейсе Binance NFT, второй – храниться в Эрмитаже.

Директор криптобиржи Binance в Восточной Европе, на базе которой проходил аукцион Глеб Костарев поздравил Государственный Эрмитаж с завершением «беспрецедентного проекта» для российского рынка.

«Это большая победа и уникальный пример, который дает всем участникам арт-рынка массу новых возможностей для развития», – отметил Глеб Костарев.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

Санкт-Петербург. Другие новости 07.09.21

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