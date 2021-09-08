Стали известны подробности церемонии прощания с Бельмондо

Подробности церемонии прощания с легендой французского кино Жана-Поля Бельмондо стали известны сегодня, 8 сентября, – сообщает агентство AFP.

Церемония начнется 9 сентября в 16:30 в главном дворе Дома инвалидов, огромном пространстве длиной 102 метра и шириной 64 метра.

Гроб французского актера будет покрыт национальным флагом Франции. Ожидается, что в церемонии прощания примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит, члены правительства и представители политической элиты, а также деятели кино, культуры и спорта.

Церемонию будут транслировать на два гигантских экрана, расположенных снаружи Дома инвалидов. После прохождения почетного воинского караула президент Франции произнесет речь в честь великого актера, которого он назвал в понедельник «национальным достоянием». После выступления президента и минуты молчания официальная церемония прощания завершится «Марсельезой».

Принять участие в официальной церемонии прощания в Доме инвалидов будет разрешено около тысячи обычных гражданам при наличии у них «пропуска вакцинации».

В связи с огромной популярностью актера, его семья и руководство Франции решили не закрывать двери Дома инвалидов после окончания официальной церемонии до 19.30, чтобы дать возможность всем желающим попрощаться с легендой французского кинематографа.

Отпевание Бельмондо состоится в пятницу 10 сентября, в 11:00 в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже. В этот же день пройдут его похороны.

Париж, Иван Бабурин

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