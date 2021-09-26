Ушел из жизни основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

Скончался основатель, басист и вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года. Об этом сообщается в твиттере работавшей с музыкантом звукозаписывающейкомпании Barrel and Squidger Records.

«С огромной грустью мы делимся новостями о кончине легенды Status Quo Алана Ланкастера. Для нас было большой честью работать с Аланом в последние годы. Наши соболезнования его семье и друзьям», – говорится в сообщении.

Артист умер дома в Сиднее в окружении близких. Он страдал рассеянным склерозом.

Алан Ланкастер основал Status Quo в 1962 году. По числу ставшими хитами альбомов рок-группа уступает лишь Rolling Stones. Ланкастер покинул Status Quo в 1985 году после переезда в Австралию. В 2013-2014 годах он участвовал в концертном туре оригинального состава группы.

Москва, Наталья Петрова

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