Ритуалы Янгдруб, Джинсек, Торкьяк и Танграк кангсо с трансляцией в YouTube проведут буддисты Калмыкии

Со второго по шестое октября в Центрального хуруле (храме) Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» буддисты проведут ежегодные тантрические ритуалы с целью очиститься и преодолеть препятствия в духовной практике, – сообщают РИА Новости со ссылкой на старшего администратора Центрального хурула Йонтен-гелонг (Сергея Киришова).

В этом году ежегодные тантрические ритуалы пройдут в онлайн-режиме с трансляцией в YouTube. Программа размещена на сайте хурула.

Второго октября пройдет ритуал призвания благополучия и богатства «Янгдруб», 3 октября – «Джинсег» или огненная пуджа, 5 октября – «Торгьяк» ритуал устранения препятствий и 6 октября – «Танграк Кангсо».

Как отметил Йонтен-гелонг, традиция проведения ежегодных ритуалов была рекомендована Калмыкам Далай-ламой XIV.

По его словам, во многих буддийских монастырях есть традиции проведения особых ежегодных ритуалов, в основном эти ритуалы посвящены божествам-защитникам Дхармы, в Центральном хуруле Калмыкии проводят четыре ритуала: Янгдруб, Джинсек, Торкьяк и Танграк кангсо.

«Янгдруб – ритуал призвания благополучия. Многие называют его ритуалом призвания богатства, но мы всегда отмечаем, что призвание богатства не означает только материальное богатство, это, можно сказать, совокупность всего, что нужно человеку для благополучия, в том числе удача, условия для жизни и духовной практики. Куда важнее иметь духовное богатство, нежели материальное», – рассказал старший администратор. Центрального хурула.

Для ритуала Джинсек или огненной пуджи готовят специальные подношения божеству огня, каждое из которых несёт определенный смысл: долголетие, здоровье, устранение препятствий, очищение, достижения сидхи.

Торкьяк – ритуал устранения препятствий, очищения всего негативного. Во время этого ритуала монахи бросают в костер специально приготовленные торма, подношение в виде продуктов, – вместе с ним в костре сгорает все негативное, что мы накопили.

Танграк кангсо – ритуал благодарности защитникам Учения. Во время ритуала монахи читают тексты восхваления, умилостивления защитников, благодарят их за покровительство и просят и дальше продолжать помогать нам на пути к просветлению.

Элиста, Иван Бабурин

Элиста. Другие новости 01.10.21

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