Пол Маккартни рассказал, кто и как на самом деле развалил «Битлз»

Пол Маккартни, бывший участник легендарной The Beatles рассказал, кто, по его мнению, виноват в распаде группы и опроверг информацию о том, что был инициатором этого процесса. Отметим, что поклонники группы уже полвека спорят на тему того, кто развалил коллектив и, в зависимости от музыкальных предпочтений, обвиняют в этом то Ленина, то Маккартни, то Йоко Оно – жену Леннона.

На эту тему время от времени высказывает и Маккартни. В частности, данный вопрос прокомментировал в программе «Эта культурная жизнь» на радио BBC 4 (эфир состоится 23 октября).

Как вспоминает Маккартни, в последние годы в группе часты были ссоры, после одной из них Джон Леннон решил, что участники не смогут справиться с внутренними конфликтами. «Не я начал этот развал. Это был наш Джонни», – сказал Маккартни.

Он подчеркнул, что планировал продолжить выступления в составе группы. «Джонни однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles», – поделился музыкант.

Он пояснил, что Леннон был занят новой жизнью с Йоко Оно. «Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно жесткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы», – отметил Маккартни.

Напомним, что «Битлз» была создана Ленноном и Маккартни. В классический состав также входили Ринго Стар и Джордж Харрисон. Распад группы состоялся в 1970 году. Через десять лет, 8 декабря 1980 года, Джон Леннон был убит в Нью-Йорке. Его убийца до сих пор сидит в тюрьме, но регулярно подает прошения о помиловании.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 09.10.21

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