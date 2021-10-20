Рукопись повести Наполеона уйдет с молотка

На торгах аукционного дома Bonhams, которые состоятся в Лондоне 27 октября, среди главных лотов будет представлен фрагмент рукописи повести «Клиссон и Евгения» авторства Наполеона Бонапарта, – сообщается на сайте аукционного дома.

Как сообщили «Известиям» представители аукционного дома, до 1991 года рукопись принадлежала Британскому железнодорожному пенсионному фонду, а в 1991 году была продана на аукционе и попала в американскую частную коллекцию.

Мэтью Хэли, глава лондонского подразделения «Книги и рукописи» Bonhams рассказал, что для многих людей будет неожиданностью узнать, что Наполеон был еще и литератором.

«Герой «Клиссона и Евгении», который описывается как храбрый, жаждущий славы и чрезвычайно талантливый человек, имеет заметное сходство с тем, как Наполеон представлял самого себя. Этот фрагмент дает представление о сознании человека, стоящего на пороге превращения в одну из самых известных и узнаваемых фигур в мировой истории», – сообщил г-н Хэли.

По его словам, в значительной степени автобиографическая работа была написана в 1795 году, когда Наполеон служил во французской армии и создавал свою военную репутацию.

Всего существует пять частей рукописи «Клиссон и Евгения». Аукционный дом Bonhams продает одну из них, включающую четыре страницы со множеством правок. Листы находятся в красной папке с императорским гербом. Ценовой диапазон, «эстимейт», рукописи Наполеона составляет 9,8-15 млн. рублей.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 20.10.21

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