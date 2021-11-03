ПЕН-центр Германии объявил Джулиана Ассанжа своим почетным членом

ПЕН-центр Германии присвоил звание своего почетного члена основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, который вот уже более двух лет содержится в лондонской тюрьме строго режима, – сообщает немецкая газета «Die Welt».

Сообщается, что такое решение немецких писателей продиктовано заботой о состоянии здоровья австралийского журналиста и ужасными условиями его содержания, которые можно сравнить с пытками.

В немецком ПЕН-центре считают, что лишение Ассанжа свободы является юридическим произволом, ужасающее нарушение прав человека, «происходящее не при каком-то деспотическим режимом, а в западноевропейской демократии».

Вице-президент немецкого ПЕН-центра Ральф Нестмайер призвал «соответствующие органы Англии не выдавать нашего почетного члена Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты Америки, где ему грозит до 175 лет лишения свободы, а немедленно и безоговорочно освободить его из тюрьмы. Его продолжающееся задержание является исключительно политически обоснованным и, следовательно, не является ни приемлемым, ни законным. Это противоречит праву на свободу слова и, следовательно, уставу международного ПЕНА».

В настоящее время продолжается процесс о возможности экстрадирования Ассанжа в США, где его вместе с осведомителем Челси Маэннинг обвиняют в краже и публикации секретных материалов, свидетельствующих о преступлениях американских военных в Афганистане и Ираке.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 03.11.21

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