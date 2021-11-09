Новые правила русского языка будут приняты к концу года

Полный свод правил орфографии и пунктуации, отвечающий современным нормам русского языка будет определен министерством просвещения РФ. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Новые правила будут доработаны и приняты к концу 2021 года, – сообщает Lenta.ru.

Создатели проекта поясняют, что в обществе назрела необходимость теоретического закрепления нововведений. Согласно проекту, обновленные правила призваны устранить фрагментарность старого свода, который отражал лишь трудности в написании.

«Аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители Орфографической комиссии при РАН», – говорится в проекте постановления.

Ныне действующий свод правил был выпущен в 1956 году. В минпросе считают, что за прошедшие десятилетия в правилах обнаружились неточности и разногласия, некоторые правила расшатались, а язык изменился. В частности, в нем появились новые слова, речевые обороты и конструкции, нормы правописания, которые пока не были регламентированы. Поэтому старые правила требовали обновления.

Отмечается также, что новый свод правил не только отразит закрепленные в 1956 году нормы, но и дополнит их с учетом современной практики русского языка.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.11.21

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