В Великобритании вырубили часть стены дома с работой Бэнкси

В британском Лоустофте рабочими была вырублена часть стены здания бывшего магазина электротехники с работой британского художника Бэнкси, – сообщает BBC.

Как сообщают английские журналисты, в воскресенье,14 ноября, рабочие вырезали часть стены, где располагалось граффити, погрузили ее в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

Композиция в традиционной для Бэнкси черно-белой гамме представляла собой изображение ребенка в панаме, держащего в руках лом-фомку.

По информации BBC, когда на стене появилось граффити , здание продавалось за 300 тысяч фунтов стерлингов. После того, когда Бэнкси подтвердил свое авторство, собственник здания поднял стоимость до 500 тысяч фунтов стерлингов.

В Лоустофте обеспокоились причинами исчезновения фрески и ее будущим.

Как заявил Майлз Барри из художественного центра Easterly Artists, «если работу убрали, чтобы выставить в городе на более видном месте, то это прекрасно». Эксперт также допустил вариант, что работу захотели продать на аукционе.

Как сообщает Газета.ру, в феврале 2021 года от работы Бэнкси избавились собственники здания в британском городе Ноттингем, на котором художник изобразил девочку, вертящую велосипедную шину как хулахуп. В итоге фреску продали галерее Brandler Galleries, сумма сделки осталась неизвестной.

Лондон, Иван Бабурин

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