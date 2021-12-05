Скончался кинопродюсер Марк Рудинштейн

В Москве на 76-м году жизни скончался известный кинопродюсер Марк Рудинштейн. Об этом сообщило «РИА Новости». Информацию подтвердила супруга Рудинштейна Наталья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине ноября кинопродюсера госпитализировали. По некоторым данным, у него были проблемы с сердцем. В больницу он поступил в тяжелом состоянии, находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Он умер сегодня в больнице на Таганке.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина. В 1987 году организовал всесоюзный рок-фестиваль. Он являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».

Сыграл эпизодические роли в фильмах «Московская сага», «Завтра будет завтра», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Мне не больно».

В 2003 году удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Москва, Игорь Юров

© 2021, РИА «Новый День»