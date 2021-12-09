Путин поздравил коллектив Челябинского театра драмы со 100-летием

Поздравительную телеграмму в связи со 100-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин в адрес коллектива Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В телеграмме от главы государства, в частности, говорится: «Театр по праву славится обширным репертуаром и сложившимися традициями, непринужденной, доброжелательной атмосферой. Сохраняя богатое творческое, духовное наследие своих предшественников, нынешний коллектив смело воплощает в жизнь интересные художественные замыслы, проводит активную гастрольную деятельность, радует зрителей яркими премьерами, глубокими актерскими и режиссерскими работами».

В своем поздравлении президент России отметил, что театр служит настоящим центром притяжения для ценителей искусства и для жителей и гостей Челябинска.

Владимир Путин также пожелал коллективу театра вдохновения и успехов.

Москва, Иван Бабурин

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