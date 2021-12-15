Арабскую каллиграфию включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Шестнадцать мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией представили заявку на включение арабской каллиграфии в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Предложение было одобрено.

«Арабская каллиграфия представляет собой художественную практику плавного написания арабского письма для выражения гармонии, изящества и красоты, – говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО. – В этой практике, которая может передаваться как через формальное, так и через неформальное образование, используются двадцать восемь букв арабского алфавита, которые пишутся курсивом справа налево».

Каллиграфия изначально создавалась для того, чтобы письмо бело четким и читаемым. Постепенно арабская вязь превратилась в исламское искусство, используемое в традиционных и современных произведениях, подчеркнули в организации.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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