Возвращение Солнца: в России тоже отмечают Рождество

25 декабря во многих странах мира отмечают Рождество. Россия – не исключение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в нашей стране живут около 400 тысяч немцев, 47 тысяч поляков, около 70 тысяч представителей прибалтийских народов, более 20 тысяч финнов, а также румыны, венгры, чехи, американцы, французы, итальянцы, испанцы, британцы и представители других народов, исповедующих западную версию христианства.

Впрочем, историки уверены, что отмечать праздник 25 декабря могут все желающие, не зависимо от того, какой веры они придерживаются и придерживаются ли вообще.

Русская православная церковь, кстати, тоже отмечает Рождество 25 декабря, но по старому стилю. В привычном нам календаре это соответствует 7 января. Особость РПЦ – вопрос недалекой истории: просто после революции 1917 года и изменения календаря, церковь отказалась жить по новым порядкам и более 100 лет отмечает свои праздники по старому стилю, игнорируя их космическую суть. А ведь когда-то именно астрономический аспект определяя саму суть праздника и стал решающим для появления Рождества.

День зимнего солнцестояния занимал важное место в культуре и религии многих древних народов, начиная, по крайней мере, с эпохи неолита. В той или иной форме этот день отмечался в большинстве известных культур. Это доказывают сохранившиеся археологические памятники: например, Стоунхендж в Англии и Ньюгрейндж в Ирландии.

Персы-земледельцы в этот период праздновали рождение солнечного бога Митры. С помощью ритуалов они помогали Митре родиться и набрать сил, чтобы весной победить зиму. Митру чествовали и в Риме начала нашей эры.

Вообще, в этот день во многих языческих культурах праздновали рождения богов: в Греции это был бог виноделия Дионис, в Египте – умирающий и возрождающийся владыка подземного мира Осирис.

Славяне верили, что именно в тот момент, когда день начинает прибывать, рождается Даждьбог – податель тепла и света. Самый короткий день в году носил название «карачун». После него начинались обряды, посвященные душам умерших предков: готовились ритуальные блюда для поминовения, в ночь на 25 декабря разводили костры из соломы для того, чтобы души предков «грелись». С 25 декабря по 6 января проходили Святки с традиционными колядками и гаданиями.

Что же касается Иисуса Христа, то в Писании нет точной даты его рождения. Хотя из текста понятно, что это была не зима, не ранняя весна и не поздняя осень, так как пастухи со стадами, как нам повествует Слово Божье, находились на лугах. На территории Израиля, в районе Вифлеема, где родился Христос, в зимнее время года трава не растет, нередко выпадает даже снег, поэтому скот в поле не гоняют. Большинство богословов сходится на том, что Христос родился поздней весной или летом. Есть еще версия, что он родился в октябре…

В качестве даты празднования Рождества 25 декабря впервые указано Секстом Юлием Африканом в летописи 221 года. Очевидно, что эта дата была выбрана, чтобы подчеркнуть победу Света над Тьмой. И действительно, как правило, именно 25 декабря – после нескольких самых коротких и одинаковых по длине дней – световая часть суток начинает прибывать. Например, сегодня день будет на 1 минуту длиннее, чем вчера; завтра – уже на 2.

В IV веке Римский император Константин принял христианство и специальным указом узаконил религию Иисуса. Новая церковь сразу повела борьбу с существовавшими культами, используя для этого и наполняя новым христианским смыслом традиционные языческие обряды и праздники.

После революции 1917 года и изменения календаря, русская православная церковь отказалась жить по новым порядкам. Есть и еще одно объяснение – русская церковь не захотела переходить на новый календарь, чтобы не нарушать решения Никейского вселенского собора. В числе прочего на соборе было постановлено, что христиане не должны праздновать Пасху вместе с иудеями, и что Пасха должна в обязательном порядке отмечаться в первое воскресение после полнолуния после 21 марта. В западной традиции Пасха с иудейской периодически совпадает и даже может предшествовать ей (что противоречит последовательности событий земной жизни Иисуса Христа), в восточной – никогда.

Как бы там ни было, Русская православная церковь более 100 лет отмечает Рождество 25 декабря по старому стилю, то есть 7 января, не обращая внимания на астрономическую суть праздника. К ней присоединились Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся Юлианского календаря. Остальные христиане, включая 11 православных церквей, отмечают Рождество 25 декабря. Эти 11 церквей пользуются не «католическим» Григорианским календарем, а так называемым Новоюлианским. Пока он совпадает с Григорианским – расхождение между этими календарями в один день накопится к 2800 году.

Напомним, календарная реформа, заменившая Юлианский стиль на Григорианский, была предпринята в XVI веке при папе Римском Григории XIII, по имени которого и получил свое название новый календарь. Цель реформы состояла в том, чтобы скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным.

В этих же целях в 1923 году по инициативе Константинопольского патриарха состоялось совещание православных церквей, на котором было принято решение об исправлении Юлианского календаря. Русская православная церковь в силу исторических обстоятельств не смогла принять в нем участия. Правда, узнав о Константинопольских решениях, патриарх Тихон все же издал постановление о переходе на Новоюлианский календарь. Но это вызвало протестные настроения в церковном народе. Поэтому постановление было отменено менее чем через месяц.

Расхождение Юлианского календаря с астрономическим годом в один день накапливается за 128 лет, Григорианского – за 3 тысячи 333 года, а Новоюлианского – за 40 тысяч лет.

Сегодня Московская патриархия заявляет, что вопрос о перемене календарного стиля перед Русской православной церковью не стоит, поскольку Юлианский календарь дорог верующим и является одной из культурных особенностей русской жизни.

Правда, небольшое количество приходов РПЦ в дальнем зарубежье, состоящих преимущественно из местных жителей, отмечают Рождество по новому календарю.

Москва, Игорь Юров

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