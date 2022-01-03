Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара за «Матрицу» в фонд борьбы с лейкемией

Американский актер Киану Ривз 70% своего гонорара за съемки в фильме «Матрица» пожертвовал в фонд борьбы с лейкемией, – сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, в 1999 году младшая сестра актера Ким боролась с лейкемией уже в течение восьми лет. В то время Киану стал заботиться о больной сестре и ее реабилитации. Через 10 лет после поставленного диагноза болезнь вошла в ремиссию, сейчас Ким 55 лет. Всего Киану Ривз передал фонду $10 млн., из которых $5 млн. он потратил на реабилитационную терапию для Ким. В одном из интервью артист говорил: «Она всегда заботилась обо мне. Я всегда буду заботиться о ней».

С тех пор Киану Ривз создал собственный фонд для помощи людям, борющимся с раком крови.

Ранее сообщалось, что новая, четвертая «Матрица» в мировом прокате собрала более $100 млн.

Вашингтон, Иван Бабурин

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