Церемония главной музыкальной премии мира может быть снова перенесена

Академия звукозаписи США из-за вспышки COVID-19 в Соединенных Штатах может второй раз подряд перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» на более поздний срок. Изначально награждение главной музыкальной премией была запланирована на 31 января, – сообщает The Wall Street Journal.

В 2021 году «Грэмми» вручали 14 марта вместо ранее запланированной даты – 31 января. Тогда было также решено перенести шоу из арены Staples Center, ныне носящей название Crypto.com Arena, в более вместительный зал – Los Angeles Convention Center.

Как ранее сообщали СМИ, номинации на премию «Грэмми-2022» были объявлены 23 ноября 2021 года. Наибольшее число номинаций – 11, получил Джон Батист. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.

В 2022 году впервые в истории вручения «Грэмми» было номинировано по десять исполнителей в каждой категории так называемой «Большой четверки» – альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.

Вашингтон, Иван Бабурин

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