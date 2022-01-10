Купленная за 90 долларов картина оказалась бесценным шедевром

В Лондоне историк приобрел за бесценок картину, которая оказалась подлинником, оцененным в 54 тысячи долларов. Об этом сообщает издание WION.

Кристофер Райт считал, что полотно, которое он купил, является копией фламандского придворного художника Антониса ван Дейка. Выяснилось, что картина подлинная и была написана для короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла I в XVII веке.

Историк показал приобретение главному хранителю отдела Европейского искусства в музее Ашмола в Оксфорде Колину Харрисону, тот и подтвердил, что это подлинник. Сам Райт говорит, что долго не обращал внимания на свою картину. «Это синдром сапожника без сапог. Так что коллекция историка искусств – самая незаметная», – сказал он.

Полотно отреставрировали в Институте искусства Курто в Лондоне. Теперь этот шедевр оценивается в 54 тысячи долларов.

Лондон, Зоя Осколкова

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