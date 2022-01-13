На Красной площади в Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому

В Государственном историческом музее рассказали, что памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади демонтировали для проведения реставрационных работ. Работы по реставрации памятника будут завершены к ноябрю 2022 года. Стоимость работ составляет 55 млн. рублей, – сообщает Интерфакс.

Как отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, демонтаж памятника стал самым опасным и ответственным моментом реставрационных работ.

«Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации», – сказал Левыкин.

Пресс-служба музея сообщила также следующее: «В конце декабря 2021 года были завершены работы по оборудованию павильона над памятником Минину и Пожарскому, проведению испытаний кран-балки и инженерному оборудованию павильона. 13 января скульптурная группа была успешно поднята с помощью кран-балки с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол».

Проектное решение о реставрации памятника на Красной площади без переноса и технология реставрации были одобрены научно-методическим советом при Минкультуры России. В процессе реставрации будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, замена каркаса плинта.

Напомним, что памятник Минину и Пожарскому – скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.

Москва, Иван Бабурин

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