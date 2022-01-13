В ДНР к 100-летию образования СССР выпустят почтовые марки

Пресс-служба Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Почта Донбасса» сообщила в четверг,13 января, что планирует к столетнему юбилею СССР выпустить марки, посвященные республикам Советского Союза, – сообщает Донецкое Агентство Новостей (ДАН).

Сообщается, что ГУП планирует выпустить блок почтовых марок «100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР)». Дизайн блока решен в виде малого листа, состоящего из пятнадцати марок по числу бывших Союзных Республик.

Кроме того, в планах ГУП «Почта Донбасса» на 2022 год выпускать почтовые марки, посвященные памятным датам из жизни России. Это будут марки, посвященные столетию со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени Ленина, марки, посвященные 350-летию со дня рождения российского императора Петра Первого, 125-летию со дня рождения русского советского писателя Ильи Ильфа.

Напомним, в декабре 2022 года исполняется сто лет со дня основания Советского Союза. Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик была утверждена на I Съезде Советов СССР 30 декабря 1922 года.

Донецк, Иван Бабурин

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