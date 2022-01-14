Актер Андрей Бурковский: «Я тщательно выбираю роли и режиссера, с которым хочу работать»

Популярный актер театра и кино Андрей Бурковский стал гостем нового выпуска онлайн-шоу «ОК на связи». Он рассказал о съемках в комедийной мелодраме Бориса Хлебникова «Солнечная линия», а также о том, как выбирает творческие проекты. Приводим самые яркие моменты из прямого эфира в соцсети «Одноклассники».

О работе в фильме «Солнечная линия», в основу которого легла одноименная пьеса Ивана Вырыпаева

– Вы с Юлией Пересильд уже несколько лет играли в этом спектакле, но в театре зритель понимает, что это некая условность. Так ли это в кино?

– Могу сказать так: есть спектакль, который поставил наш друг Виктор Анатольевич Рыжаков, а есть фильм – его снял Боря Хлебников. Спектакль и фильм – это абсолютно два разных произведения, как Марс и Венера. Возможно, для нас это и стало главным критерием, почему мы согласились. Спектакль – это одна условность, одна большая метафора. Там мы играем на голой плите, да и материала больше, чем в фильме.

Фильм совершенно бытовой, каким и должно, наверное, быть кино. Есть один нюанс, почему нам это тоже было интересно: картина была снята одним дублем. Мы неделю репетировали, и нам нравилось, что мы играем сходу. Сами съемки тоже были уникальными, возможно, не за всю историю кино, но это отличается от того, как обычно снимают фильмы. Там даже не было людей с бумерами. Микрофоны были расположены в разных местах. У нас было по два очень маленьких микрофона, которые заказывали специально из Америки. Мы могли их вставить так, чтобы их вообще не было видно.

На площадке не было крыши, и люди проложили специальный маршрут, чтобы ходить и записывать. Боря не пустил никого в сет, чтобы действие в фильме могло развиваться. Это было круто.

– Герои этого произведения 7 лет в браке. Как можно стать настолько чужими людьми, при этом находясь под одной крышей?

– Как мне кажется, иногда надо сильно упасть, чтобы потом возвыситься, поэтому так обычно и бывает, когда тебя уже все раздражает. Самое главное, что они (герои) перестают слышать друг друга. Он ей говорит одно, а она ему – другое. В этой истории есть такие глубины, которые можно раскапывать и раскапывать. Я всегда говорю о том, что лучше разговаривать, чем держать всё в себе, потому что потом разрывает.

Про КВН

– Несколько лет назад КВН был неплохим социальным лифтом. Есть ли у тебя сейчас ощущение, что в 2022 году КВН не такая прекрасная стартовая площадка, как раньше? Следишь за игрой?

– Говорю честно – нет. Я отношусь к этому немного по-другому, как к рок-н-роллу и, наоборот, как к игре, которой было приятно заниматься. Мы не думали о будущем. Мы думали только о том, что происходит здесь и сейчас, и поэтому для меня КВН никогда не был социальным лифтом. Я к нему так не относился.

– Успешная карьера в КВН, переезд в Москву, «Даешь молодежь!», дальше ты поступаешь во МХАТ. Олег Табаков про тебя говорит следующее: «Быстрыми шагами идешь, Андрей». Согласен ли ты, что у тебя все быстро произошло? Или для тебя это был трудный путь?

– Это довольно спорный момент. Кто-то говорит, что быстро, а я считаю, что нет. Как говорит мой друг Виктор Анатольевич Рыжаков: «Все должно быть медленно и неправильно». Возможно, это так. Тогда это крепко и основательно.

О своем подходе к выбору проектов

– Я тщательно выбираю роли, которые мне нравятся, – это раз. Режиссера, с которым хочу работать, – это два. Я хочу наслаждаться, потому что это моя любимая работа.

Москва, Ангелина Сергеева

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