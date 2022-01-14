В России могут запретить концерты Тилля Линдеманна

Запретить концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, запланированные в России призвал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, священник Федор Лукьянов, – сообщает сайт МК.

Как рассказал священник, комиссия поддержала родительскую общественность, которая выступает против серии концертов певца под названием «Я ненавижу детей». Инициаторы считают недопустимой «пропаганду детоненавистнечиства и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя».

Как сообщалось ранее руководитель российского следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления СК РФ Антону Бадулину проверить доводы местных активистов из Координационного совета в защиту общественной нравственности. Последние резко высказались против выступления Линдеманна.

Активисты назвали концерт «антикультурным явлением». Они попросили противодействовать его отмене на законодательном уровне. Тем более, что немецкий исполнитель уже имел проблемы в России из-за скандальных клипов и песен. Позднее стало известно, что концерт перенесли на конец 2022 года из-за пандемии коронавируса.

Москва, Иван Бабурин

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