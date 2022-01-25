У молодых исполнителей Петербурга есть шанс выиграть 10 млн рублей в музыкальном конкурсе

Компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» продолжает принимать заявки на организацию конкурса на самую позитивную песню о Петербурге. Об этом напомнила пресс-служба компании.

Напомним, в заявленном музыкальном песенном конкурсе смогут принять участие молодые исполнители, призовой фонд составляет 10 млн рублей. В качестве организатора мероприятия может выступить любая компания, неравнодушная к проблемам Санкт-Петербурга.

Все коммерческие условия по представленным работам, а также сумма вознаграждения компании-организатору будут обсуждаться организаторами конкурса сразу после того, как заявка пройдет процедуру утверждения. Предложения и заявки можно присылать на электронную почту press-mail@inbox.ru.

«ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» предлагает всем заинтересованным компаниям принять участие в организации и проведении конкурса позитивной песни о Санкт-Петербурге. Ждем предварительные заявки по адресу: press-mail@inbox.ru», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Ведущие таблоиды Петербурга поднимают в своих публикациях вопросы, связанные с актуальными проблемами города, обращая внимание властей на незамедлительность их решения. Предприниматель Евгений Пригожин, являясь инициатором конкурса, выразил уверенность, что в информационной повестке, кроме негативных, должны присутствовать и позитивные сюжеты. Такой подход стал основным посылом проведения песенного конкурса, призванного положить конец медийным спорам.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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