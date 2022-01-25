Элтон Джон заразился COVID-19

Всемирно известный певец Элтон Джон объявил, что из-за заражения коронавирусом переносит концерты в американском городе Даллас, – сообщают СМИ.



В своем аккаунте в Instagram 74-летний Этон Джон написал: «Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе». Певец извинился перед всеми, кому причинил неудобства переносом своего концерта и пояснил, что хочет сберечь себя и свою команду.



«К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», – написал Элтон Джон.



Согласно расписанию концертов певца, опубликованном на его сайте, Элтон Джон должен был выступить 25 и 26 января на стадионе American Airlines Center в штате Техас. Следующий его концерт в городе Норт-Литл-Рок штата Арканзас запланирован на 29 января. Изначально он должен был состояться 3 июля 2020 года.



Следует напомнить, что в сентябре 2018 года певец объявил о начале последнего в своей карьере мирового концертного тура. Он получил название в честь одной из самых известных песен артиста – Farewell Yellow Brick Road («Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом»). Впоследствии Элтон Джон неоднократно переносил выступления из-за операции после травмы бедра и пандемии коронавируса. Певец отмечал, что проведет мировое турне в 2023 году. При этом на сайте артиста по-прежнему сообщается, что часть концертов пройдет в 2022 году.



Вашингтон, Иван Бабурин

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