Названы лауреаты кинопремии «Золотой орел»

Церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» состоялась в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в пятницу, 28 января, – сообщают СМИ.
Лучшим по версии кинематографической премии «Золотой орел» стал фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина.
«Серебряные коньки» также стал лидером по числу номинаций нынешней церемонии, он был представлен в 12 категориях.
Роман Кантор удостоен кинопремии «Золотой орел» за сценарий фильма «Серебряные коньки», Игорь Гринякин получил приз за лучшую операторскую работу в этой ленте.
За лучшую режиссуру национальную премию «Золотой орел» получил создатель фильма «Иван Денисович» Глеб Панфилов.
Актер Филипп Янковский стал лучшим актером 2021 года за роль в фильме «Иван Денисович».
В номинации «Лучшая мужская роль в сериале» победу одержал Алексей Гуськов за работу в сериале «Седьмая симфония».
За «Лучшую мужскую роль второго плана» наградили Ивана Янковского, он исполнил роль в фильме «Огонь».
Лучшей актрисой 2021 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» стала Мария Аронова за роль в фильме «Пара из будущего».
За «Лучшую женскую роль второго плана» получила «Золотого орла» Ирина Горбачева она исполнила роль в картине Алексея Нужного «Огонь».
Актриса Александра Урсуляк получила приз в номинации «Лучшая женская роль в сериале» за роль в сериале «Пингвины моей мамы».
Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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