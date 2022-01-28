Названы лауреаты кинопремии «Золотой орел»

Церемония вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» состоялась в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм» в пятницу, 28 января, – сообщают СМИ.

Лучшим по версии кинематографической премии «Золотой орел» стал фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина.

«Серебряные коньки» также стал лидером по числу номинаций нынешней церемонии, он был представлен в 12 категориях.

Роман Кантор удостоен кинопремии «Золотой орел» за сценарий фильма «Серебряные коньки», Игорь Гринякин получил приз за лучшую операторскую работу в этой ленте.

За лучшую режиссуру национальную премию «Золотой орел» получил создатель фильма «Иван Денисович» Глеб Панфилов.

Актер Филипп Янковский стал лучшим актером 2021 года за роль в фильме «Иван Денисович».

В номинации «Лучшая мужская роль в сериале» победу одержал Алексей Гуськов за работу в сериале «Седьмая симфония».

За «Лучшую мужскую роль второго плана» наградили Ивана Янковского, он исполнил роль в фильме «Огонь».

Лучшей актрисой 2021 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел» стала Мария Аронова за роль в фильме «Пара из будущего».

За «Лучшую женскую роль второго плана» получила «Золотого орла» Ирина Горбачева она исполнила роль в картине Алексея Нужного «Огонь».

Актриса Александра Урсуляк получила приз в номинации «Лучшая женская роль в сериале» за роль в сериале «Пингвины моей мамы».

Ежегодная премия «Золотой орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»