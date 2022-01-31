В Великобритании очередной роман Диккенса внесли в список произведений как содержащий «шок-контент»

Королевский колледж Холлоуэй, входящий в Лондонский университет, вынес «предупреждение» книге классика мировой литературы Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» и маркировал его как «шок-контент», – сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, в престижном британском ВУЗе посчитали, что то, как изображаются в книге бедность, преступность и насилие в семье, может вызвать у читателя ощущение «беспокойства» и психологический стресс. Сотрудники колледжа Холлоуэй также заявили, что обеспокоены поднятыми Диккенсом темами «жестокого обращения с детьми» и «расовыми предрассудками».

В качестве одного из таких примеров приводится сцена, в которой Оливер просит добавки жидкой каши и говорит: «Простите, сэр, я хочу еще». После чего надзиратель зовет мистера Бамбла и Оливера на неделю запирают в темном чулане и раз в два дня секут розгами.

Следует напомнить, что ранее британские университеты пометили как «шок-контент» романы «1984» Джорджа Оруэлла, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Большие надежды» опять же – Диккенса.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»