Общенациональный праздник впервые за три года отметит Ирландия

В Ирландии впервые после двухлетнего перерыва 17 марта планируют отпраздновать с размахом День Святого Патрика, – сообщает телеканал RTÉ.

Планируется, что. Ожидается, что в параде в честь праздника, который пройдет в Дублине с 16 по 20 марта, участников будет больше обычного. Сообщается, также, что расширится и территория фестиваля, который займет квартал в Национальном музее Ирландии, а также Казармы Коллинза.

Временный директор фестиваля Анна Магован заявила, что темой фестиваля в этом году будут «связи»: на личном и международном уровне, включая связи между 80 млн. ирландцев по всему миру.

Как рассказала Магован: «На самом базовом уровне понятие «связь» будет заключаться в том, что люди приедут в Дублин и смогут отпраздновать лично вместе, впервые за три года».

Следует отметить, что последний раз фестиваль привычном, «очном», формате проводился в 2019 году.

Дублин, Иван Бабурин

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