Объявлены номинанты на «Золотую малину»

Стали известны претенденты на звания худших киноактеров и киноработ 2021 года. Победителей премии «Золотая малина» объявят 26 марта 2022 года, за день до вручения «Оскара». Следует отметить, что для 42-й церемонии вручения позорных кинонаград ввели специальную номинацию для Брюса Уиллиса, – сообщается на сайте «Золотой малины»

Для Уиллиса сделали персональную номинацию – «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021». В ней фигурируют восемь киноработ с участием актера: «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни», «Выжить в игре».

Лидером по числу номинаций (девять) на звание худшего фильма года стала киноверсия мюзикла «Диана».

Полный список номинантов на «Золотую малину выглядит следующим образом.

Худший фильм: мюзикл о принцессе Диане от Netflix «Диана, «Бесконечность», «Карен», «Космический джем: Новое поколение», «Женщина в окне».

Худший режиссер: Кристофер Эшли – мюзикл «Диана», Стивен Чбоски – «Дорогой Эван Хансен», Коук Дэниелс – «Карен», Ренни Харлин – «Ограбление по-джентльменски», Джо Райт – «Женщина в окне».

Худший актер: Скотт Иствуд – «Опасный», Ро Хартрампф – мюзикл «Диана», Леброн Джеймс – «Космический джем: Новое поколение», Бен Платт – «Дорогой Эван Хансен», Марк Уолберг – «Бесконечность».

Худшая актриса: Эми Адамс – «Женщина в окне», Джина де Ваал – мюзикл «Диана», Меган Фокс – «Полночь на злаковом поле», Тэрин Мэннинг – «Карен», Руби Роуз – «Ангел мести».

Худший актер второго плана: Джаред Лето – «Дом Gucci», Бен Аффлек – «Последняя дуэль», Мэл Гибсон – «Опасный», Гарет Киган – «Диана», Ник Кэннон – «Ограбление по-джентльменски».

Худшая актриса второго плана: Эми Адамс – «Дорогой Эван Хансен», Софи Куксон – «Бесконечность», Эрин Дэвис – «Диана», Джуди Кэй – «Диана», Тэрин Мэннинг – «Каждый последний из них».

Худший сценарий: «Диана», «Карен», «Афера Оливера Твиста», «Женщина в окне», «Ограбление по-джентльменски».

Худший ремейк, сиквел или рип-офф: «Карен», «Космический джем: Новое поколение», «Том и Джерри», «Женщина в окне», «Афера Оливера Твиста».

Вашингтон, Иван Бабурин

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