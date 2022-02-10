Стинг продал свои песни за четверть миллиарда долларов

Права на весь свой музыкальный каталог, в том числе сольные работы и записи группы The Police, известный музыкант Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) продал звукозаписывающей компании Universal Music Group (UMG), – сообщает BBC.

Сумма сделки не разглашается, но некоторые СМИ со ссылкой на источники называют приблизительную цифру – 250 млн. долларов.

В заявлении Стинга говорится: «Для меня очень важно, чтобы у моего творческого наследия был дом, где его ценят и уважают – не только для того, чтобы по-новому общаться с преданными поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новую аудиторию, музыкантов и поколения».

Следует отметить, что большую часть своей карьеры Стинг сотрудничал с UMG.

Сообщается, что по условиям сделки, UMG получает права на мастер-копии песен, а также издательские права – они переходят подразделению Universal Music Publishing Group.

Как отмечают СМИ, в начале января стало известно, что другой звукозаписывающий гигант – компания Warner Music Group, получила права на творческое наследие Дэвида Боуи за $250 млн. До этого сообщалось о продаже каталогов Боба Дилана ($200-450 млн. Universal Music Group), Пола Саймона ($250 млн. Sony Music), Нила Янга ($150 млн. инвестфонд Hipgnosis Songs), Red Hot Chili Peppers ($140 млн. Hipgnosis Songs), а также диджея Дэвида Гетты ($100 млн. Warner Music Group).

Лондон, Иван Бабурин

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