Малоизвестные эскизы Гойи представлены публике

Эскизы Франсиско Гойи, один из которых вообще не знаком публике, а другой не выставлялся с 1900 года, демонстрируются в мадридском музее Прадо, – сообщает издание ARTnews.

Сообщается, что эскизы разместили в одном зале со знаменитыми «Махами». На одном из малоизвестных эскизов Гойи изображен святой Бернардин Сиенский, проповедующий арагонскому королю, на другом – лежащая Венера.

Специально для экспозиции была проведена реконструкция помещения: стены выкрасили в более светлый пастельный цвет, а окна, выходящие на Ботанический сад, были открыты, впервые за многие годы, что дало естественное освещение для созерцания культовых полотен.

Директор музея Прадо Мигель Фаломир рассказал, что «раньше «Махи» находились в очень мрачном помещении, напоминающем пещеру, которая часто была переполнена от ценителей».

По словам Фаломира, «Махи» (одетая и обнаженная) являются самыми популярными произведениями Гойи среди посетителей музея.

Картина испанского художника Франсиско Гойи, написанная около 1797-1800 годов. Составляет пару с картиной «Маха одетая». На произведениях изображена маха – испанская горожанка XVIII-XIX веков, один из излюбленных объектов изображения художника. «Маха обнаженная» является одним из ранних произведений западного искусства, изображающих полностью обнаженную женщину без мифологических или отрицательных коннотаций.

Мадрид, Иван Бабурин

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