Казахстан решил не спешить с переходом казахского языка на латиницу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 17 февраля, предложил не спешить с переходом казахского языка с кириллицы на латиницу, – сообщает телеканал Qazaqstan.

Казахстанский лидер в частности, заявил: «К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема».

Также Токаев отметил, что дело не в реформах, а в приоритете сохранения казахского языка.

«Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу», – заявил президент Казахстана.

Напомним, что в 2017 году экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому перевод казахского языка с кириллицы на латиницу должен быть осуществлен до 2025 года. В январе 2021 года правительство республики заявило, что переход состоится с 2023 по 2031 годы.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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