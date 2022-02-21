В Ираке восстановлена уничтоженная боевиками ИГИЛ* библиотека

В иракском городе Мосул вновь открылась университетская библиотека, которую несколько лет назад разгромили боевики «Исламского государства*, – сообщают СМИ.

Сообщается, что результате действий джихадистов было утрачено 85% книжного фонда, около 10000 томов было сожжено публично. На данный момент в восстановленном здании хранится всего 32000 книг, однако в планах довести этот показатель до миллиона наименований. Отмечается, что в библиотеке появился читальный зал на 1000 человек.

Следует отметить, что впервые университетская библиотека в Мосуле была открыла в 1921 году и считалась второй в Ираке. Ее собрание насчитывало около миллиона книг, уступая лишь расположенной в Багдаде Национальной библиотеке.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Багдад, Иван Бабурин

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