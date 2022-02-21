Кустурица станет главным режиссером Центрального театра Российской армии

Пресс-секретарь главы минобороны РФ Россияна Марковская в понедельник, 21 февраля, сообщила, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра – большая честь. Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции», – заявил Кустурица.

Отмечается, что Эмир Кустурица дал согласие стать главным режиссером театра во время встречи с Сергеем Шойгу.

«В беседе с главой военного ведомства Кустурица подчеркнул, что постарается сохранить классические ценности в мире, где они очень быстро меняются», – сообщили в пресс-службе военного ведомства РФ.

Сообщается, что в планах режиссера на новом посту – перенести на сцену сюжеты таких фильмов, как «Летят журавли» и «Жизнь как чудо».

Ранее стало известно, что 23 февраля Кустурица выступит на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

Москва, Иван Бабурин

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