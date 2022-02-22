Во Франции обнаружили в куче мусора рисунок Матисса

Во Франции шедевр руки Анри Матисса обнаружили буквально в куче бытового мусора. Рисунок отправили на экспертизу. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Эксперт аукционного дома работала в одном из поместий по делу об оформлении опекунства. Она случайно нашла женский портрет в картонной коробке под кучей мусора, который хотели вывезти на свалку. На рисунке стоит подпись художника.

Полотно отправили на экспертизу в Париж. Если будет доказана подлинность, портрет выставят на аукцион. По оценкам специалиста, он может стоить не меньше миллиона евро.

Стоит отметить, что это уже второй рисунок Матисса, который обнаружили случайно за последние полтора года.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»