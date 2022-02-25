России запретили участвовать в «Евровидении»

Россию отстранили от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2022 году, – сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU).

В заявлении EBU говорится: «Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, проконсультировался с членами организации».

Организаторы конкурса подчеркнули, что «Евровидение» по-прежнему поддерживают ценности, которые способствуют «международному обмену, объединяют аудиторию, прославляют разнообразие через музыку и объединяют Европу на одной сцене».

Напомним, что «Евровидение-2022» пройдет в Турине. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы ансамбля Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»