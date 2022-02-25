Королевский театр Великобритании отменил гастроли Большого театра

Королевский театр «Ковент-Гарден» принял решение об отмене летних гастролей балета Большого театра, – сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что летние гастроли балета Большого театра в Королевском театре «Ковент-Гарден» были уже запланированы, в нынешних обстоятельствах гастроли не могут состоятьс»я, – сообщается со ссылкой на представителя «Ковент-Гарден».

Напомним, что в пятницу 25 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о персональных санкциях против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По его словам, «невозможно нормализовать отношения с Россией» после событий на Украине.

Лондон, Иван Бабурин

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