В минкульте Германии предостерегли от бойкота российского искусства

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот предостерегла от бойкота российской культуры и искусства, а также травли граждан российского происхождения в свете событий на Украине.

Госпожа Рот заявила: «Я предостерегаю от тенденций бойкота российского искусства и культуры или всеобщего подозрения в отношении российских деятелей искусства и в целом в отношении граждан российского происхождения. Столь многосторонняя и богатая российская культура является частью европейского культурного наследия», – сообщает ТАСС.

Следует отметить, что глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью агентству DPA также заявила, что власти намерены не допустить того, чтобы «люди российского происхождения или говорящие на русском языке подвергались травле или дискриминации».

Напомним, что ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в ФРГ россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.

Берлин, Иван Бабурин

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