Эрмитаж ждет возвращения 25 картин из Италии

Эрмитаж обратился к двум итальянским музеям с просьбой вернуть 25 картин, которые ранее были вывезены на выставки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей итальянских музейных площадок.

В миланском Palazzo Reale выставляются работы Тициана «Портрет молодой женщины» и Джованни Кариани «Искушение (Старик и молодая женщина)». Полотна должны быть возвращены до конца марта.

В выставке Gallerie D'Italia (Милан), посвященной европейскому Гран-туру, участвуют 23 картины, принадлежащие Эрмитажу. По словам представителя музея, несмотря на то, что выставка закрывается 27 марта, вернуть картины необходимо за неделю до этого срока.

В свою очередь глава итальянского министерства культуры Дарио Франческини заявил, что организацией выставок занимались администрация Милана и частная площадка Gallerie. По мнению министра, если владелец просит вернуть картины, то нет сомнения в том, что они должны быть возвращены.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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