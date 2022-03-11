Во Франции российскую коллекцию картин «взяли в заложники»

Выставленные в здании фонда Louis-Vuitton в Париже картины из коллекции Морозова должны остаться во Франции на время российско-украинского конфликта и служить негласной гарантией безопасности французов, проживающих в России, – сообщает французское издание Marianne

Как отмечает издание, Франция не торопится возвращать в Россию коллекцию Морозова, выставленную в здании фонда Louis-Vuitton в Париже. Картины останутся во Франции до тех пор, пока их нельзя будет транспортировать в оптимальных условиях безопасности.

В свою очередь, юрист, специализирующийся на вопросах рынка искусства, Оливье Фурноль сказал: «Франция обязана вернуть эти картины, которые останутся неприкосновенными на все время их нахождения в нашей стране. По закону, Франция обязана их вернуть. Причем в срок и в идеальном состоянии. Сегодня, похоже, Франция не собирается выполнить это свое обязательство».

«Коллекция Морозова, которой Владимир Путин, как и многие россияне, очень дорожит, должна послужить залогом за живущих в России французов. Она будет использована, если этим французам будет угрожать опасность или их нам не дадут репатриировать во Францию, – пишет Marianne и со ссылкой на источники в правительстве, добавляет: правда, в данном случае нет никаких признаков срочной необходимости в использовании этой гарантии».

Со своей стороны, пишет издание, юристы считают, что взятие российской коллекции на хранение с неопределенным сроком очень похоже на временный арест чужой собственности.

В министерстве культуры Франции воздержались от ответа на все поставленные вопросы, – пишет Marianne.

Париж, Иван Бабурин

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