В Эрмитаже приостановил работу Международный консультативный совет

Международный консультативный совет Эрмитажа во вторник,15 марта, сообщил, что приостановил свою работу. Члены Совета единогласно проголосовали за приостановку работы «до особого распоряжения», – сообщили в государственном музее.

На официальной странице ВКонтакте Эрмитажа говорится: «Государственный Эрмитаж и Международный консультативный совет Государственного Эрмитажа приняли совместное решение о приостановлении деятельности Совета на неопределенный срок».

Сообщается, что среди членов совета были «легендарные музейные директоры», в том числе директор Национальной галереи в Вашингтоне Джон Картер Браун, глава Объединения музеев Франции Ирен Бизо, директор Риксмузея в Амстердаме Хенк ван Ос.

В связи с прекращением работы Совета директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил следующее: «Я искренне благодарен всем членам Международного консультативного совета за общение, которое было истинным интеллектуальным удовольствием, и которое помогло Эрмитажу».

Следует отметить, что Международный совет Эрмитажа функционировал с 1994 года под эгидой ЮНЕСКО. В него входят главы крупнейших музеев мира, культурологи, международные эксперты музейного дела.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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